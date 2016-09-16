Запахи, которые помогут школьникам лучше учиться

Школьники будут демонстрировать более высокие, чем сейчас, показатели успеваемости, благодаря особым запахам. Об этом рассказала руководитель научного проекта из Института имени А.А. Харкевича Елена Радионова.

Эксперимент был проведён в московской школе среди учеников с 3 по 6 класс. Новый способ обучения применялся в течение 15 минут на уроках русского языка и математики. Школьники выбрали для себя наиболее приятное эфирное масло. После выполнения работ - на фоне аромата и без него - подсчитывали и сравнивали количество ошибок.

Выяснилось, что в присутствии мятного масла в работах достоверно снижается количество ошибок.

Запах лаванды успокаивает и расслабляет, что, вероятно, мешает решению задач и примеров по математике. Зато он развивает способность делать верные анализы.

Цитрусовые ароматы дали школьникам ощущение бодрости, что особенно важно в начале учебного дня.

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