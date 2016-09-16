Ученые: чтобы избежать рака кожи, следует пить кофе

Ученые из американского Национального института рака провели масштабное исследование и заявили, что люди, которые ежедневно пьют около четырех чашек кофе, примерно на 20% реже страдают от рака кожи.



Эксперты провели исследование, о котором рассказывается в научном American Journal of Epidemiology, и выяснили, что ежедневное употребление кофе не только снижает риск развития меланомы, но также защищает от диабета и ряда заболеваний сердечно-сосудиствой системы.

Интересно, что любители бодрящего напитка реже болеют гриппом и страдают депрессиями - среди кофеманов меньше самоубийц, чем среди тех, кто кофе игнорирует.

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