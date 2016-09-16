Земля больше не родственница метеоритам

Вопреки устоявшемуся в науке мнению, Земля и метеориты имеют разное происхождение и состоят из разного материала. Такой вывод сделали американские ученые Ливерморской национальной лаборатории.

Таков результат изучения изотопов неодима, одного из которых (142) оказалось гораздо меньше в метеоритах, ежедневно сыплющихся на нашу планету, чем в её горных породах. Это заставит астрономов и физиков пересмотреть некоторые методы и гипотезы, например, в части хронологических датировок или наличия в недрах избытка изотопа неодима-146, якобы образующего при распаде неодима-142.

Предположительно, Земля образовалась более 4,5 млрд лет назад из протопланетной массы газа и пыли. Она имеет одинаковое химическое происхождение с соседними планетами, но в ее строительном материале неодима содержится всё-таки значительно больше.

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