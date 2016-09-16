Земля больше не родственница метеоритам

СРОЧНО
|11:07  «Зенит» одержал фантастическую волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы |10:43  Власти с помощью "Катюши" будут следить за соцсетями и СМИ |08:48  В Москве на серой ветке метро произошел сбой |08:32  Школьница скончалась во время урока танцев в Новосибирске |15.09 20:43  Во Франции начались массовые беспорядки из-за реформы труда |15.09 19:00  Клинтон пообещала опубликовать подробный отчет о своем здоровье |15.09 17:54  Захмелевшую медведицу пришлось в ящике увозить с участка дачников |15.09 17:42  Депутат Рады предложил ввести санкции против украинских политиков |15.09 16:19  Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций |15.09 16:19  Японский император хочет отречься от престола |15.09 15:50  Глава Росстата призвал повысить пенсионный возраст |15.09 14:52  Под Тулой из школы похитили двоих детей |15.09 14:36  Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша с палочкой |15.09 13:50  В Нижегородской области произошла автомобильная авария, четверо погибших |15.09 13:24  Российские хоккеисты в товарищеском матче против канадцев уступили в овертайме |15.09 13:08  Порошенко сообщил, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдёт в Киеве |15.09 13:05  Кремль: Россия готова помочь WADA в борьбе с хакерами |15.09 12:56  В Твери девочка провалилась в котлован с кипятком |15.09 12:43  Аналитики предсказывают снижение ключевой ставки ЦБ РФ |15.09 12:24  Хакеры опубликовали вторую часть документов, украденных у WADA |15.09 12:24  МИД РФ не получал уведомления об украинском иске – Захарова |15.09 12:00  В Новосибирске родители приняли рану от арматуры на голове четырехлетнего сына за простую царапину |15.09 11:34  ЦСКА сыграл вничью с «Байером» в стартовом матче группового турнира ЛЧ |15.09 11:16  На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП |15.09 11:01  Под Красноярском вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие |15.09 10:39  Томский священник подозревается в трехлетней любовной связи с несовершеннолетней |15.09 09:54  В сарае одного из сел под Хабаровском люди нашли пьяную медведицу |15.09 09:30  Евгений Малкин: «Очень скучаю по сыну» |15.09 09:30  Кто в Африке знает о Кубке мира по хоккею? |15.09 09:13  Запас на сто поколений

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Наука

Земля больше не родственница метеоритам

16 сентября 2016, 11:48 [ «АН-онлайн» ]

Земля больше не родственница метеоритам
Фото pixabay.com

Вопреки устоявшемуся в науке мнению, Земля и метеориты имеют разное происхождение и состоят из разного материала. Такой вывод сделали американские ученые Ливерморской национальной лаборатории.

Таков результат изучения изотопов неодима, одного из которых (142) оказалось гораздо меньше в метеоритах, ежедневно сыплющихся на нашу планету, чем в её горных породах. Это заставит астрономов и физиков пересмотреть некоторые методы и гипотезы, например, в части хронологических датировок или наличия в недрах избытка изотопа неодима-146, якобы образующего при распаде неодима-142.

Предположительно, Земля образовалась более 4,5 млрд лет назад из протопланетной массы газа и пыли. Она имеет одинаковое химическое происхождение с соседними планетами, но в ее строительном материале неодима содержится всё-таки значительно больше.

Читайте далее:

Выяснилось, откуда взялась Луна: это кусок Земли

Другие новости науки

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИН


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала новые обнаженные фото (ФОТО)

Ким Кардашьян опубликовала новые обнаженные фото (ФОТО)

Ким Кардашьян порадовала фанатов новыми фото в стиле "ню". Она опубликовала три селфи в обнаженном виде в приложении Snapchat. Таким образом Кардашьян показала фолловерам результаты нанесения автозагара.

//В мире

Лагерь беженцев в Париже эвакуируют из-за чудовищных условий

Лагерь беженцев в Париже эвакуируют из-за чудовищных условий

Утром в пятницу, 16 сентября, парижские власти приступили к эвакуации лагеря беженцев в северной части города. В лагере, который расположен у станции метро Жорес, проживали не менее 1,4 тысячи человек.

//Общество

Москвичи, которых выселяют на улицу, выйдут сегодня на митинг

Москвичи, которых выселяют на улицу, выйдут сегодня на митинг

В пятницу, 16 сентября, в Москве состоится митинг, организованный людьми, которых выселяют из домов и общежитий на улицу. Один из организаторов акции сообщил, что на улицы выйдут десятки местных жителей.

//Происшествия

В Москве на серой ветке метро произошел сбой

В Москве на серой ветке метро произошел сбой

Поезда на Серпуховской линии Московского метрополитена ходят с увеличенным интервалом. Известно, что на станции "Цветной бульвар" произошло задымление. Возле станции находится большое количество пожарных машин.

//Общество

СМИ: семья полковника Захарченко сбежала из Москвы

СМИ: семья полковника Захарченко сбежала из Москвы

Члены семьи полковника Дмитрия Захарченко, у которого обнаружили крупную сумму денег, сбежали из Москвы. Предполагается, что отец, мать и сестра "миллиардера" не пожелали участвовать в следственных действиях.

//Происшествия

Школьница скончалась во время урока танцев в Новосибирске

Школьница скончалась во время урока танцев в Новосибирске

В Новосибирске 13-летняя девочка скончалась во время урока танцев в одной из общеобразовательных школ Ленинского района города. У школьницы внезапно ухудшилось самочувствие, а через некоторое время она умерла.

//Наука

Учёные предсказывают новую волну вымирания на Земле

Учёные предсказывают новую волну вымирания на Земле

Ученые допустили вероятность шестого по счету вымирания животных на Земле. И ответственность за это лежит на человечестве, которое за последние пять сотен лет уничтожило порядка 90% крупных морских зверей.

//Наука

Учёные: полусон опасен для здоровья

Учёные: полусон опасен для здоровья

Медики из университета Токио заявили, что дневная дремота (то есть, состояние "полусна") опасна для здоровья. Нахождение в полусонном состоянии в среднем на 45% повышает риск развития сахарного диабета.

//Спорт

«Зенит» одержал фантастическую волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы

«Зенит» одержал фантастическую волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы

Счёт в матче хозяева открыли на 26-й минуте – отличился Харис Медуньянин. На 50-й минуте игрок «Маккаби» Видар Кьяртанссон удвоил преимущество своей команды, а ещё через десять минут он оформил дубль.

//Наука

Земля больше не родственница метеоритам

Земля больше не родственница метеоритам

Вопреки устоявшемуся в науке мнению, Земля и метеориты имеют разное происхождение и состоят из разного материала. Такой вывод сделали американские ученые Ливерморской национальной лаборатории.

//Происшествия

Lada Priora упала с парома на Керченской переправе

Lada Priora упала с парома на Керченской переправе

Автомобиль не успел заехать на отходящий паром и упал в воду. Из оказавшейся в море машины удалось выбраться мужчине восточной внешности. Были ли еще люди в затонувшей легковушке, пока неизвестно.

//Новости ADWILE

//Общество

Движение в московском метро восстановлено

Движение в московском метро восстановлено

В пятницу, 16 сентября, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановили движение поездов после сбоя. Об этом сегодня сообщили сотрудники столичной подземки в социальной сети Twitter.

//В мире

Во Франции прогремел мощный взрыв

Во Франции прогремел мощный взрыв

В центре французского города Дижон утром в пятницу, 16 сентября, прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации, происшествие случилось сегодня около 9.15 по местному времени (10.15 по московскому).

//В мире

Порошенко: Россия лезет в голову западной цивилизации

Порошенко: Россия лезет в голову западной цивилизации

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что российская пропаганда заполнила Запад параноидальными идеями. Об этом он сказал в пятницу, 16 сентября, передает телеканал "112 Украина".

//Общество

PornHub знает, как можно обойти блокировку

PornHub знает, как можно обойти блокировку

Сайт PornHub придумал, как российским пользователям можно обойти блокировку, введенную Роскомнадзором. На официальной странице порносайта в социальной сети Twitter сообщается, что появилось "зеркало" ресурса.

//Наука

Появилось лекарство, способное спасти множество человеческих жизней

Появилось лекарство, способное спасти множество человеческих жизней

Ученые из Королевской коллегии хирургов Ирландии сообщили об удивительном открытии, способном спасти многим людям жизнь. Разработан препарат, который существенно замедляет развитие заражения крови.

//Политика

Власти с помощью "Катюши" будут следить за соцсетями и СМИ

Власти с помощью "Катюши" будут следить за соцсетями и СМИ

Система мониторинга "Катюша" будет отслеживать публикации в СМИ и социальных сетях для администрации президента РФ и правительства. Известно, что стоимость контракта до конца года — 79 миллионов рублей.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Землетрясение произошло в Греции

Землетрясение произошло в Греции

Утром в пятницу, 16 сентября, в Греции произошло землетрясение. Согласно данным, предоставленным Европейским средиземноморским сейсмологическим центром, магнитуда подземных толчков составила 4,3.

//В мире

МИД Украины выразил протест по поводу визита Путина в Крым

МИД Украины выразил протест по поводу визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило в четверг протест в связи с рабочей поездкой президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева на территорию Крыма.

//Общество

Женщина подала в суд на родителей за неловкие фото в соцсети

Женщина подала в суд на родителей за неловкие фото в соцсети

Истица заявляет, что с 2009 года родители выложили в соцсеть более 500 фотографий из серии "мы покакали" и "мы покушали" - девочка сидит на унитазе или лежит в кроватке голой. Она подала в суд.

//Общество

Лоси атакуют Северную столицу

Лоси атакуют Северную столицу

По-настоящему лось опасен именно в сентябре-октябре. У них наступает сезон размножения (период гона), и тогда они рвутся в город. За последние две недели лосей в Питере встречали четыре раза.

//В мире

Трамп проверил, есть ли у Обамы американское гражданство

Трамп проверил, есть ли у Обамы американское гражданство

Американский миллиардер, кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп проверил, есть ли у действующего лидера страны Барака Обамы гражданство.

//В мире

Евросоюз убежден, что Великобританию удастся убедить отказаться от Brexit

Евросоюз убежден, что Великобританию удастся убедить отказаться от Brexit

ЕС убежден, что Великобританию можно заставить отказаться от Brexit. Высокопоставленные европейские чиновники полагают, что этого можно добиться путем крайне жестких переговоров с Соединенным Королевством.

//Новости партнеров

//Общество

Главный редактор африканской газеты задержан за новость о президенте-каннибале

Главный редактор африканской газеты задержан за новость о президенте-каннибале

В Либерии главного редактора газеты New Democrat задержали за указание перепечатать в своем издании отрывки из статьи The Daily Mail, в которой президент Экваториальной Гвинеи обвиняется в каннибализме.

//Общество

В расследовании дела миллиардера Захарченко появилась новая версия

В расследовании дела миллиардера Захарченко появилась новая версия

Утром в пятницу, 16 сентября, стало известно, что в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении полковника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, появилась новая версия.

//Общество

Житель Читы нашел кошелек с крупной суммой и погасил свой кредит

Житель Читы нашел кошелек с крупной суммой и погасил свой кредит

Житель поселка Шерловая Гора под Читой нашел у одного из банкоматов кошелек, внутри которого находились 100 тысяч рублей. Молодой мужчина решил не теряться, взял деньги и погасил свой кредит в банке.

//В мире

Apple обвинили в сексизме и ущемлении прав женщин

Apple обвинили в сексизме и ущемлении прав женщин

Семеро бывших сотрудников Apple написали анонимные жалобы на руководство корпорации, которое якобы поощряет агрессивную внутреннюю культуру, а также никак не реагирует на проявления сексизма.

//В мире

Американский телеведущий потрепал Трампа за волосы

Американский телеведущий потрепал Трампа за волосы

Популярный американский телеведущий Джимми Фэллон в рамках юмористической программы The Tonight Show повел себя необычайно дерзко по отношению к кандидату на пост президента США, миллиардеру Дональду Трампу.

//В мире

В Швеции презентовали улыбающуюся беспилотную машину (ВИДЕО)

В Швеции презентовали улыбающуюся беспилотную машину (ВИДЕО)

Необычный автомобиль представила шведская компания Semcon: авто не только беспилотное, но еще и «улыбается» пешеходам. В радиаторную решетку автомобиля встроен для этого специальный дисплей.

//Общество

Житель Липецка выиграл 17 миллионов в "Гослото"

Житель Липецка выиграл 17 миллионов в "Гослото"

В Липецкой области появился новый лотерейный миллионер, сообщает пресс-служба «Гослото». В ходе очередного розыгрыша тиража «Гослото» «5 из 36» неизвестный пока счастливчик выиграл 17680890 рублей.

//Криминал

Глава Росимущества Северной Осетии подозревается в хищениях

Глава Росимущества Северной Осетии подозревается в хищениях

Глава территориального управления Росимущества Северной Осетии Алан Цабиев задержан на 72 часа по подозрению в хищении 61 миллиона рублей при продаже земли завода "Разряд", сообщает источник в МВД региона.

//В мире

У солдат Украины пулеметы разваливаются при стрельбе (ВИДЕО)

У солдат Украины пулеметы разваливаются при стрельбе (ВИДЕО)

Украинское издание «Вести» 15 сентября опубликовало видеоролик, в котором военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляют на передовой из неисправного пулемета отечественного производства.

//В мире

Чижов: Россия не ведет и не будет вести переговоров с ЕС по отмене санкций

Чижов: Россия не ведет и не будет вести переговоров с ЕС по отмене санкций

Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом по отмене санкций, заявил 15 сентября Постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя продление антироссийских санкций.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры