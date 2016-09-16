Появилось лекарство, способное спасти множество человеческих жизней

Ученые из Королевской коллегии хирургов Ирландии сообщили об удивительном открытии, способном спасти многим людям жизнь.

Разработан препарат, который существенно замедляет развитие заражения крови. Как сообщает ТАСС, проведенные лабораторные опыты с новым лекарством уже продемонстрировали весьма удовлетворительные результаты, однако теперь предстоит проверить его эффективность на людях.

Исследователи уточнили, что данный препарат не позволяет опасным бактериям попасть в кровеносную систему и не дает болезни распространиться по всему организму человека.

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