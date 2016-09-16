Ученые из США допустили вероятность нового, шестого по счету вымирания животных на Земле.

И ответственность за это лежит на человечестве, которое за последние пять сотен лет уничтожило порядка 90% крупных морских зверей.

На протяжении 440 миллионов лет на планете Земля произошло пять глобальных вымираний живых организмов. И следующего такого явления можно избежать, считают ученые. Отталкиваясь от примера морских животных, исследователи сделали прогноз относительно организмов, которые исчезнут первыми. Это будут тяжеловесные представители фауны, сообщает svopi.ru.

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