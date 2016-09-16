Учёные: полусон опасен для здоровья

Медики из университета Токио заявили, что дневная дремота (то есть, состояние "полусна") опасна для здоровья.

Об исследовании ученых, представленном на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Мюнхене (Германия), сообщает издание The Telegraph.

Японские исследователи выяснили, что нахождение в полусонном состоянии в среднем на 45 процентов повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Для этого человек должен регулярно пребывать в полудреме в дневное время суток дольше часа.

Авторы исследований особо отметили, что опасность может грозить лишь тем, кто спит днем больше часа. Те, кто просто прикорнул минут на 20, могут и дальше спать спокойно.

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