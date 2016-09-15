Ученые назвали один из ключевых симптомов опухоли мозга

Ученые обнародовали один из ключевых симптомов опухоли мозга.

Выяснилось, что постоянные головные боли могут сигнализировать человеку о том, что в его теле растет опухоль, поэтому дискомфорт не следует игнорировать. Профессор Роберт Мартуза уточнил, что длительные боли в области головы могут быть вызваны повышенным давлением, связанным с мозговой опухолью, передает NDTV.com. Специалист заметил, что подобная боль чаще является тупой, а не острой, однако может усиливаться по мере роста самой опухоли.

Более того, если опухоль действительно присутствует, боли становятся более интенсивными к ночи - давление в мозге во время сна увеличивается.

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