Ученые выяснили причину уничтожения атмосферы Марса

Специалисты из Института космических наук установили, что одной из причин отсутствия у Марса атмосферы являются так называемые космические облака.

Ранее ученые уже сделали вывод, что молекулы водорода улетучиваются с поверхности Марса из-за заряженных солнечных частиц. Теперь же удалось установить, что прохождение планетой сквозь космические облака явилось немаловажной причиной потери атмосферы.

Астрофизики объяснили, что облака состоят из газа и пыли, и при их столкновении с солнечным ветром (ионизированными солнечными частицами) создается ударная волна. Каждое такое столкновение могло длится миллионы лет и уносило примерно 0,5 процента атмосферы. Специалисты считают, что Марс проходил через такие облака как минимум 135 раз.

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