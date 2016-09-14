На российском острове нашли неизвестный вид почвы

В ходе экспедиции на остров Матуа (Большая Курильская гряда) исследователями был обнаружен новый, не встречавшийся прежде в России вид почвы, сообщил СМИ руководитель научной группы, посетившей остров.

Руководитель научной группы Русского географического общества (РГО) в составе экспедиции "Матуа-2016" Андрей Иванов сообщил, что совместная экспедиция Тихоокеанского флота и Русского географического общества прошла на остров Матуа в период с апреля по сентябрь 2016 года с целью изучения возможности строительства на острове новых баз Тихоокеанского флота.

В итоге ученые обнаружили новый вид почвы и назвали его после долгих обсуждений "вулканическая-слоисто-перховая-гумусовая". В настоящее время проводится анализ новой почвы, чтобы внести ее в официальную классификацию. Специалисты РГО планируют посетить Матуа в следующем году, чтобы написать обширную монографию.

Президент РГО и министр обороны России Сергей Шойгу попросил ученых изучить риски извержения вулкана и цунами на Курильской гряде и принять меры по защите миграционных потоков птиц.