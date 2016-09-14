Российские ученые из Физического института имени Лебедева разработали самые точные в мире атомные часы. Запуск хронометра, прогноз погрешности для которого составляет одну секунду на три миллиарда лет, состоялся в Москве.

Точность часов обеспечивают лазеры и атомы. Главным механизмов часов является камера, в которой облако атомов тулия, по нему со всех сторон бьет лазер.

Новые атомные часы, которые разработали российские физики, в десятки раз точнее атомных часов, которые отсчитываютмировое время в настоящее время. От таких устройств зависит синхронизация данных, системы GPS и ГЛОНАСС. Когда мир перейдет на новое оптическое поколение часов, можно будет определять местоположение с точностью до нескольких сантиметров.

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