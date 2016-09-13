Мужчины каких профессий самые зажигательные в сексе

Ученые из США выяснили, мужчины каких профессий являются самыми неутомимыми в сексе. Социологи провели массу опросов, в ходе которых женщины отвечали на вопросы, касающиеся активности мужчин в этой сфере.

Выводы таковы: женщинам, желающим найти отличного любовника, следует обратить внимание на мужчин, чья сфера деятельности связана с производством или строительством. Мужчины, работающие на производствах и стройках удовлетворяют 20% опрошенных женщин. На втором месте программисты и мужчины, работающие на различных сервисах, их положительно оценили 11% женщин.

Последнее место делят чиновники и госслужащие (3% и 6% соответственно).

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