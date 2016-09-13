Огромный метеорит обнаружен в Аргентине

Один из крупнейших метеоритов на планете найден в аргентинской провинции Чако, где около 4000 лет назад прошел дождь из небесных камней. Из них найдена пока только треть.

Вес находки - более 30 тонн - сделанной в результате многомесячных исследований, удивил учёных. Из обнаруженных на Земле метеоритов самым большим считается «Гоба», выкопанный в 1920 году в Намибии (Африка): 60 тонн. Аргентинский, вероятно, займёт почётное второе место.

Аргентинская находка сделана в окрестностях городка Гансело, в так называемой зоне Кампо-дель-Сьело («Небесное поле»). По словам главы местной Ассоциации астрономии Марио Вескони, поднятию камня мешали его округлая форма и обильные грунтовые воды.

Как известно, в Аргентине метеориты считаются частью культурного наследия и охраняются законом. К примеру, в ноябре прошлого года был задержан предприниматель, пытавшийся продать четыре тонны метеоритов.

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