Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало видеозапись запуска ракеты Atlas V и космического корабля OSIRIS-REx к угрожающему Земле астероиду Бенну.

Запуск ракеты и космического корабля состоялся в США 9 сентября с космодрома на мысе Канаверал. Цель миссии - получить пробу грунта небесного тела. Ученые NASA рассчитали, что космический корабль OSIRIS-REx должен совершить посадку на астероиде Бенне в 2019 года и вернуться на Землю в 2023 году.

Астрофизики открыли астероид Бенну в 1999 году. Сейчас он считается самым опасным для нашей планеты. По прогнозу экспертов, астероид может столкнуться с Землей в период 2169 по 2199 годы.