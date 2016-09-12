Диетологи составили список опаснейших продуктов

Специалисты-диетологи составили рейтинг самых опасных продуктов питания, которые необходимо совершенно исключить из рациона. И первую строчку в этом списке занимает маргарин.

Дело в том, что маргарин содержит соединения, повышающие уровень холестерина (трансжиры, искусственные отдушки, красители).

Далее диетологи рекомендуют исключить из своего меню искусственные подсластители. Например, сахарин — низкокалорийная замена сахара - присутствует в якобы диетической газировке. Но он значительно повышает риск диабета и повреждений почек.

Далее следует кетчуп. Этот продукт безопасен только в том случае, если сделан из томатов и в домашних условиях.

На четвертом месте - сахарная глазурь, так как она содержит трансжиры, кукурузный сироп, искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

Также диетологи упоминают содовую воду и печенье, приготовленное не дома.