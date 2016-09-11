Ученые составили рейтинг самых вредных для фигуры профессий

Специалисты из ассоциации кардиологов США провели исследование, целью которого было выяснить, какие профессии хуже всего сказываются на фигуре и сердечно-сосудистой системе. Пять с половиной тысяч человек в возрасте до сорока пяти лет приняли участие в этом исследовании.

Наиболее вредными профессиями были названы бизнесмен и продавец. Именно представители этих профессий чаще других страдают от ожирения и проблем с сердцем. Далее следуют сотрудники экстренных служб, подверженных постоянному воздействию стрессовых ситуаций, и повара. Последними же в рейтинге вредных профессий были названы врач, менеджер, бухгалтер и адвокат. Проблемы с весом и содержанием холестерина в крови специалисты связывают с фастфудом, которым вынуждены питаться представители этих профессий в силу их крайней занятости.

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