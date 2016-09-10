Ученые рассказали, как быстро выздороветь

Ученые из университета Техаса провели исследование и открыли самое лучшее "лекарство", которое позволяет человеку выздоравливать быстрее.

Выяснилось, что рецепт крайне прост - рядом должны находиться родные и друзья - именно в этом случае человек выздоравливает быстрее и меньше времени проводит в больнице, сообщает издание The Daily Mail. Специалисты полагают, что в медицинских учреждениях необходимо уделять равное внимание и физическому, и психологическому состоянию пациентов.

В исследовании ученых приняли участие 119 тысяч человек, которые проходят лечение в реабилитационном центре после травм, инсультов или операций. Выяснилось, что те, к кому часто приходят близкие люди, идут на поправку легче.

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