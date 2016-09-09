Учёные: оси зла во Вселенной не существует

Учёные из Университетского колледжа в Лондоне доказали справедливость космологического принципа.

Это значит, что в космосе не существует так называемой "оси зла" - то есть, направления, в котором преимущественно выстраиваются галактики и другие объекты. Свои выводы ученые опубликовали в репозитории arXiv.org.

Этот принцип утверждает,что любой наблюдатель во Вселенной, все зависимости от того, где находится, видит одну и ту же картину распределения материи. То есть, грубо говоря, то, что космос одинаков.

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