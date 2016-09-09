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Ученые обнаружили легкий способ улучшить память

9 сентября 2016, 07:36 [ «АН-онлайн» ]

Ученые обнаружили легкий способ улучшить память
фото: pixabay.com

Исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) совместно с группой ученых из Тахасского университета (США) провели эксперимент и выявили простой способ значительно улучшить память.

Оказалось, что новые яркие впечатления впечатления улучшают память, даже если они никак не связаны с предметом запоминания. Как сообщает издание Daily Mail, в тот момент, когда человек отвлекается на какое-либо событие или интересную информацию, в мозге выделяется нейромедиатор дофамин, который, в частности, отвечает за передачу сигналов в центр удовольствия.

В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что грызуны, получавшие новый опыт в течение 30 минут до теста, в рамках которого им надо было запоминать расположение пищевых гранул, лучше находили пищу в дальнейшем.

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