Ученые обнаружили легкий способ улучшить память

Исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) совместно с группой ученых из Тахасского университета (США) провели эксперимент и выявили простой способ значительно улучшить память.

Оказалось, что новые яркие впечатления впечатления улучшают память, даже если они никак не связаны с предметом запоминания. Как сообщает издание Daily Mail, в тот момент, когда человек отвлекается на какое-либо событие или интересную информацию, в мозге выделяется нейромедиатор дофамин, который, в частности, отвечает за передачу сигналов в центр удовольствия.



В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что грызуны, получавшие новый опыт в течение 30 минут до теста, в рамках которого им надо было запоминать расположение пищевых гранул, лучше находили пищу в дальнейшем.

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