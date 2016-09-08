Как улучшить память? Очень просто

Нейробиологи с помощью экспериментов на мышах выявили простой способ улучшения памяти. Как оказалось, главный враг забывчивости – новые впечатления, они улучшают работу ответственных за память отделов мозга.

Ключевую роль в процессе играет так называемое голубое пятно (лат. locus coeruleus), область мозга, выполняющая функции, связанные с физиологическими реакциями на раздражение, тревогу и состояние сна.

LC является одним из источников дофамина — нейромедиатора, вызывающего чувство удовольствия (или удовлетворения), чем влияет на процессы мотивации и обучения.

Модифицировав грызунов генетически таким образом, чтобы можно было лучше наблюдать за активностью их мозга, исследователи подвергли мышей ряду испытаний, отмечая, как именно мыши усваивают приобретенный опыт.

Также ученые следили за динамикой усиления и расслабления памяти. В дальнейшем американские специалисты намерены продолжить изучение данного вопроса на предмет нахождения более полезных знаний в изучении мозга.

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