Снимки ледяных дюн, полученные с Титана, естественного спутника Сатурна, были переданы межпланетной исследовательской станцией Cassini. Ранее ученые не находили никаких подобных объектов на поверхности Титана.

Дюны представляют собой протяженные образования, состоящие из осевших из атмосферы на поверхность Титана углеводородов.

Снимки были получены в июле 2016 года, когда аппарат Cassini сблизился со спутником Сатурна. Съемка производилась с расстояния 976 километров при помощи специального радиолокационного инструмента.

Специалисты уверены, что новое открытие позволит больше узнать о составе поверхности Титана и движении ветров, а кроме того удастся определить высоты и низменности ландшафтов планеты.

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