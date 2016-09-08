Ученые выяснили, что причиной инфарктов у здоровых людей могут быть спящие в крови бактерии

Ученые из Манчестерского университета совместно со своими коллегами из Южной Африки провели исследование, чтобы установить возможную причину сердечных приступов и инсультов у совершенно здоровых людей.

Специалисты обратили внимание на воспалительные процессы, которые обычно сопровождают болезни и обычно являются способом иммунной системы победить инфекцию. Дело в том, что схожие процессы наблюдаются и в случаях заболеваний, не связанных с болезнетворными микроорганизмами, например, инфарктах или болезни Альцгеймера.

Как показали последние исследования, каждый миллиметр нашей крови содержит около тысячи бактерий, находящихся в спящем состоянии. Повышение содержания железа в крови действует на бактерии как будильник, и они начинают свою жизнедеятельность. Именно на нее реагирует иммунная система воспалительным процессом, при котором обычно повышается уровень специального белка, ответственного за свертываемость крови. Этот белок при контакте с бактериями образует сгустки, которые в конце концов закупоривают вены и становятся причиной инсультов и сердечных приступов.

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