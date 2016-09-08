Врачи рассказали, как эффективно устранить последствия приема алкоголя

Врачи из Великобритании рассказали, каким образом можно устранить последствия приема алкогольных напитков.

Выяснилось, что последствия приема спиртного снижаются благодаря регулярным занятиям физическими упражнениями. Как сообщается в издании British Journal of Sports Medicine, регулярные спортивные нагрузки, минимальная продолжительность которых должна в неделю составлять 150 минут, помогает снизить риски, возникающие при употреблении алкоголя.

Ученые подчеркнули, что данные, которые они получили, свидетельствуют о том, что чем меньше человек пьет, и чем больше двигается, тем меньше у него шансов заболеть.

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