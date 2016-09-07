Почему с возрастом похмелье становится сильнее

Чем старше становится человек, тем хуже он переносит похмелье. Исследователи смогли назвать несколько вероятных причин этой неприятной тенденции. Основная причина - работа печени человека.

У взрослых людей печень работает хуже, вследствие чего организм тратит больше времени на переработку алкоголя.

Кроме этого у взрослого человека больше количества жиров, и они усиливают негативные последствия похмелья.

На утреннее состояние выпившего влияет иммунная система. У тридцатилетних она уже не так хорошо справляется с алкогольными нагрузками.

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