Пронесло: крупнейший астероид разминулся с Землей

Американское космическое агентство NASA сообщает, что очередной апокалипсис отменяется: астероид 2004 BO41 диаметром 1,6 километра минувшей ночью разминулся с Землей.

Сообщается, что астероид находился от нашей планеты на расстоянии в 15 миллионов километров. Российский Центр малых планет Международного астрономического союза уточняет, что 15 млн. км – это 39 расстояний до Луны, то есть абсолютно для Земли безопасно.

Ученые НАСА следили за астероидом с 2004 года с помощью метрового телескопа ВВС США. Астероид 2004 BO41 – это так называемый «аполлон» - околоземной астероид, чья орбита пересекается с земной с внешней ее стороны, - Челябинский метеорит относится как раз к таким телам.