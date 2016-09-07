Кесарево сечение вредит ребенку, - американские врачи

Кесарево сечение имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья детей, - это вывод американских медиков. Результаты своего исследования врачи опубликовали в журнале JAMA Pediatrics.

Ученые выяснили, что рожденные с помощью кесарева сечения дети на 15 процентов чаще будут страдать ожирением во взрослом возрасте по сравнению с детьми, которые появились на свет без хирургического вмешательства.

Истинную причину таких последствий ученые пока видят в том, что при кесаревом сечении в кишечник ребенка попадают бактерии, которые по прошествию лет и изменяют скорость обмена веществ в организме, а это приводит к появлению чрезмерного чувства голода и, как следствие, к перееданию, передает lenta.ru.

Исследование проводилось на 22 тысячах детей, рожденных в общей сложности от 15 тысяч женщин. Медики уточняют, что озвученная закономерность особо сильно проявляется в многодетных семьях: дети «кесарева сечения» на 64 % чаще страдают ожирением, чем их братья и сестры.