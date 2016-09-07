На Землю вернулись трое космонавтов с МКС

Трое членов экипажа Международной космической станции были успешно эвакуированы из спускаемого аппарата. Первым на Землю ступил Алексей Овчинин РФ), затем – американец Джеффри Уильямс и россиянин Олег Скрипочка.

Нести космическую вахту остались российский космонавт Анатолий Иванишин, японский астронавт Такуя Ониси и американка Кэтлин Рубинс.

"Союз ТМА-20М" - последний корабль этой серии, который слетал в космос. В настоящее время к МКС пристыкован корабль новой серии "Союз МС". Последующие корабли также будут из этой серии, передает ТАСС.

Модификация "Союз МС" - результат глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА-М". Она отличается новой командно-телеметрической системой, которая может работать через спутники-ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА" и другим оборудованием.