Учеными создана рубашка-кондиционер

Созданная инженерами из Стэнфордского университета вещь уникальна: она охлаждает тело человека лучше, чем рубашка из любой другой ткани. Интересное открытие может стать спасением от летнего зноя.

Инновационная ткань способна отражать лучи солнца и избавляться от теплового излучения. Новый материал получил название nanoPE. По сути, это тонкая пленка с микроскопическими отверстиями. Кожа под нанополиэтиленом остывает на 2-2,7°C.

В скором времени авторы разработки планируют выпустить первую модель для повседневного использования.

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