В России создают супермощный космический корабль

Разработчик космического корабля нового класса - РКК «Энергия». Транспортный корабль повышенной грузоподъёмности сможет доставлять на орбиту больше грузов, чем современные корабли «Прогресс МС».

Космические «грузовики» «Прогресс МС» способны перевезти не более 2600 кг. Какой груз способны будут взять на борт новые «грузовики», разработчики не сообщают (пока ведется проектирование), но обращают внимание, что повышенная грузоподъемность нужна прежде всего для того, чтобы снизить стоимость доставки грузов на орбиту.

Эскизы нового корабля будут готовы в декабре 2016 года, - передает ТАСС комментарий генерального директора предприятия Владимира Солнцева.

Создание нового грузового корабля – следующий этап после создания ракеты-носителя «Союз-2.1б» с повышенной грузоподъёмностью.