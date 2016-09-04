Жители недавно обнаруженной планеты неоднократно наносили визит Земле

Пришельцы с недавно открытой планеты Проксима b много раз посещали Землю. Кроме того, как считают некоторые уфологи, инопланетяне являются не только нашими "соседями", но и могут жить среди землян.

Напомним, астрономы открыли планету вне Солнечной системы, по ряду признаков похожую на Землю. Находится она возле одной из наиболее приближенных к Солнцу звезд, а именно Проксимы Центавры. Там может быть жидкая вода, а значит, возможна и жизнь. Позднее американские специалисты установили, кто может населять потенциально обитаемое небесное тело.

Еще в середине прошлого века ученые выдвинули теорию, согласно которой гуманоиды из Проксима Центавры неоднократно наведывались на Землю. Опиралась теория на слова женщины, признавшейся в 1957 году под гипнозом в том, что она якобы видела пришельца. Он был "очень милым", при этом имел "огромное тело" и "восемь рук". Он "не был сильно умён", однако был добр и открыт. Новый "друг" рассказал ей, что пришельцы помогали жителям Земли строить Сфинкса и пирамиды майя, а также прилетали "в гости" во время Второй мировой.