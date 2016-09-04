Плохая новость: ученые заявили, что кофе на планете скоро закончится

Ученые из Института климата Австралии провели ряд исследований и сделали неутешительное заявление - в скором времени человечество останется без кофе.

Предполагается, что это случится уже к 2080 году. Исследователи полагают, что растение может погибнуть из-за распространения опасных грибков и паразитов, а также в связи с глобальным потеплением. Эксперты убеждены, что территории, которые подходят для выращивания кофе, сократятся вдвое уже к 2050 году, а еще через 30 лет после этого исчезнут полностью.

Уточняется, что в этом случае кризис коснется примерно 70 стран, поскольку экономика некоторых из них держится на выращивании данного вида растения.

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