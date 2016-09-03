Учеными названы заболевания, о которых люди не знают

В нашем мире насчитывается порядка 7000 редких недугов, и каждый день ученые узнают о новых. Болезнь будет считаться редкой, если ей заражены менее 200000 человек в стране в любой момент времени.

Существуют заболевания, которые не часто встречаются, такие как миелоидный лейкоз и рак пищевода. Однако врачи решили рассказать о 5 заболеваниях, о которых никто даже не подозревал.

«Синдром Алисы в стране чудес» - это расстройство головного мозга, который искаженно воспринимает размер предметов. Его часто называют синдромом лилипутских галлюцинаций Тодда. Обычно такое состояние начинается в темное время суток.

Аллергия на воду. Если учесть тот факт, что человеческое тело на шестьдесят процентов состоит из воды, это явление довольно неожиданно. Такие люди не могут просто поплавать, принять душ или выйти на улицу в дождь.

«Синдром ходячего трупа или синдром Котарда» - психологическое расстройство, когда человеку кажется, что он умер. Больные перестают пить и есть.



«Синдром каменного человека» – генетический недуг, при котором после повреждения, связки, кости, сухожилия, соединительные ткани становятся твердыми как камень. Со временем у человека появляется второй скелет, из-за этого человек не может двигаться.

«Синдром чужой руки» - заболевание, характеризующееся непроизвольной деятельностью руки. Этот недуг связан с работой некоторых участков головного мозга, отвечающих за движение.

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