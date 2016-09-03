В честь Барака Обамы назвали новый вид рыб

Имя сорок четвертого американского президента Барака Обамы будет увековечено благодаря ученым, которые решили назвать новый вид рыб в честь нынешнего лидера Соединенных Штатов Америки, готовящегося сдать пост.

Уникальный вид рыб, который был найден специалистами на атолле Куре в Тихом океане, получит необычное название. Рыбы будут носить имя Барака Обамы, срок которого на посту президента Соединенных Штатов Америки, истекает в ноябре.

Отмечается, что рыбы Обамы признаны уникальными, так как они являются единственными рыбами из семейства Tosanoides, которые живут за пределами Японии, сообщает National Geographic. Известно, что эти рыбы выбрали для своего обиталища американский морской заповедник Папаханаумокуакеа.

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