Учёные: мужчины, рано ложащиеся спать, имеют проблемы с сердцем

Врачи сделали неутешительное заявление: мужчины, которые ложатся спать рано, часто страдают от гипертонии.

Также они испытывают проблемы со сном. К такому выводу пришли японские ученые, которые проанализировали данные 2400 взрослых.

В ходе исследования стало ясно, что мужчины, страдающие гипертонией, ложились спать примерно на 18 минут раньше здоровых представителей сильного пола. Также у первых было снижено качество сна, а у мужчин с нормальным давленим и со сном всё было хорошо.

У женщин, что интересно, таких закономерностей не выявили.

Гипертония, говорят ученые, приводит к усталости и тесно связана с нарушениями сна.