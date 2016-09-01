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Учёные: мужчины, рано ложащиеся спать, имеют проблемы с сердцем

1 сентября 2016, 18:31 [ «АН-онлайн» ]

Учёные: мужчины, рано ложащиеся спать, имеют проблемы с сердцем

Врачи сделали неутешительное заявление: мужчины, которые ложатся спать рано, часто страдают от гипертонии.

Также они испытывают проблемы со сном. К такому выводу пришли японские ученые, которые проанализировали данные 2400 взрослых.

В ходе исследования стало ясно, что мужчины, страдающие гипертонией, ложились спать примерно на 18 минут раньше здоровых представителей сильного пола. Также у первых было снижено качество сна, а у мужчин с нормальным давленим и со сном всё было хорошо.

У женщин, что интересно, таких закономерностей не выявили.

Гипертония, говорят ученые, приводит к усталости и тесно связана с нарушениями сна.

 

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АМ


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