Ученые предложили эффективный способ избежать пробок на дорогах

Новый уникальный способ избежать заторов на дорогах был предложен американскими экспертами. Машины должны двигаться таким образом, чтобы расстояние между ними сохранялось одинаковым все время.

Теперь стал известен способ избежать дорожных пробок. Если каждый водитель будет следить за тем, чтобы расстояние между его автомобилем и впереди идущей машиной, а также той, которая сзади, оставалось одинаковым, то пробок не будет, убеждены специалисты США.

Однако практически реализовать эту инициативу очень сложно, так как все автомобилисты в потоке должны о ней знать, иначе ничего не получится. Зато идея хорошо применима к беспилотным транспортным средствам, где человеческий фактор не играет никакой роли.

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