Ученые шокировали весь мир: молодильные яблочки - это не сказки

Ученые из Великобритании сделали удивительное открытие: рассказы о "молодильных яблочках" - это не миф.

Оказывается, если человек употребляет в пищу яблоки, он живет в среднем на 17 лет дольше. Как сообщает ИА "Дейта", в данном продукте содержится особое вещество, которое, помимо улучшения пищеварения и укрепления десен, приносит пользу иммунитету.

Вещество под названием эпикатехин оказывает крайне положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, есть информация о том, что яблоки - отличная профилактика онкологии.

Читайте также:

Ученые: яблоки увеличивают продолжительность жизни на 10%

Ученые опровергли миф о пользе яблок



