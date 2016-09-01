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Ученые шокировали весь мир: молодильные яблочки - это не сказки

1 сентября 2016, 08:09 [ «АН-онлайн» ]

Ученые шокировали весь мир: молодильные яблочки - это не сказки
фото: pixabay.com

Ученые из Великобритании сделали удивительное открытие: рассказы о "молодильных яблочках" - это не миф.

Оказывается, если человек употребляет в пищу яблоки, он живет в среднем на 17 лет дольше. Как сообщает ИА "Дейта", в данном продукте содержится особое вещество, которое, помимо улучшения пищеварения и укрепления десен, приносит пользу иммунитету.

Вещество под названием эпикатехин оказывает крайне положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, есть информация о том, что яблоки - отличная профилактика онкологии.

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