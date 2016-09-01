Филологи расшифровали послание Муссолини потомкам
1 сентября 2016, 07:47 [ «АН-онлайн» ]
Расшифровка манускрипта прошлого века, написанного фашистским лидером Бенито Мусслонини, удалась двум ученым из голландского и немецкого университетов. Обращение было расшифровано по источникам в библиотеке.
Нет никакой возможности достать оригинальный текст послания Муссолини, так как он вместе с золотыми монетами покоится под монументом, посвященном итальянскому лидеру.
Но ученым Беттине Райц-Йоссе и Хан Ламерсу удалось восстановить текст письма по источникам. Они выяснили, что первая часть содержит информацию об истории фашизма и роли в нем Муссолини. Вторая часть представляет данные о молодежной организации, пропагандирующей идеи фашизма. Третья часть сообщает о стройке Итальянского форума и обелиска.
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