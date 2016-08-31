Найден дельфин, который научился дышать ртом

Наблюдение за дельфинами привело ученых к выводу, что один из животных дышит ртом. По словам новозеландских биологов, дельфин поднимался к поверхности и вытаскивал голову из воды, чтобы сделать вдох.

Необычное открытие было сделано учеными из университета Отаго. Дельфин, который находился под наблюдением специалистов, научился дышать ртом. При этом обычное средство – дыхало – он не использовал. Животное, как сообщают ученые в журнале Marine Mammal Science, производило звуки, которые были характерны для дыхания.

По мнению специалистов, у дельфина была какая-то причина научиться дышать ртом – например, травма, при которой он не мог дышать обычным для дельфинов способом.

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