Ученые предупреждают: каждый третий первоклассник находится в состоянии стресса

Перед началом нового учебного года ученые сделали неутешительное заявление насчет российских первоклассников.

Оказалось, что треть новоиспеченных школьников испытывает сильный стресс из-за нагрузок. Специалисты из Южного Федерального университета провели исследование с участием 82 детей, которые закончили первый класс в прошлом году. 15% первоклассников постоянно пребывают в состоянии стресса и имеют плохое настроение из-за непривычного количества задач и обязанностей.

Эксперты полагают, что каждый третий ребенок не справляется со школьной программой в первый год обучения, передает "Терра".

Читайте также:

Россияне стали меньше тратить на подготовку детей к школе

Появился прогноз погоды на 1 сентября



