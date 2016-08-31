Специалисты прогнозируют потерю Урана и Нептуна

Ученые спрогнозировали потерю газовых гигантов в результате их взаимодействия с Планетой Х. По их мнению, по крайней мере одна планета окажется выброшенной за пределы Солнечной системы.

Специалисты считают, что это произойдет, когда Солнце станет красным гигантом. Тогда его масса уменьшится примерно в два раза, что приведет к ослаблению гравитационных связей с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном, а в результате Планета Х вытеснит одну или несколько планет за пределы нашей системы. К тому времени Меркурий уже будет поглощен Солнцем, а условия на Земле станут непригодны для жизни.

О Планете Х учены сообщали в начале 2016 года. По их мнению, потенциальная девятая планета по своим свойствам напоминает Нептун и вращается по вытянутой орбите.

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