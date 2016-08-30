Найден старейший житель Земли, которому исполнилось 145 лет

145-летний житель Земли может быть признан самый старейшим гражданином планеты. Мбах Гото утверждает, что его день рождения приходится на последний день 1870 года – 31 декабря, но подтверждений этому нет.

Власти острова Ява пошли жителю на встречу и выдали документ, где указано, что Мбах Гото родился 145 лет назад. У мужчины было четыре жены и много детей, которых он смог пережить, и сейчас делит кров вместе с внуками, правнуками и праправнуками.

Тем не менее отсутствие документов заставляет скептиков сомневаться в истинности заявленной даты. Пока официально подтвержденным старейшиной является Жанна Кальман, возраст которой исчисляется 122 годами и 5 месяцами.

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