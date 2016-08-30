Ученые раскрыли тайну синдрома хронической усталости

Секрет синдрома хронической усталости раскрыли ученые-биологи. Как оказалось, болезнь, которой страдают многие люди, может быть формой спячки, когда все процессы в организме человека тормозятся.

Синдром хронической усталости, согласно исследованиям ученых, влияет на обмен веществ, то есть определенным образом меняет на метаболизм клеток. Поэтому проявление этой болезни похоже на «спячку», когда все процессы в организме замедляются. Во многом это состояние соответствует состоянию животных, которые впадают в спячку в тех случаях, когда окружающая среда оказывается неблагоприятной для жизнедеятельности, сообщает журнал PNAS. Человек вследствие синдрома хронической усталости может приобрести инвалидность и постоянное чувство боли.

Читайте также:

Ученые рассказали, как избавиться от неприятных воспоминаний

Почему носки плохо пахнут, выяснили ученые