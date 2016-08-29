В середине сентября москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

Московский планетарий приглашает жителей Москвы понаблюдать за небом в середине сентября, когда должно состояться полутеневое затмение Луны. Это станет возможным только при том условии, что будет ясная погода.

Сентябрь оказался богат на звездные события. Помимо полутеневого затмения Луны, которое состоится 16 сентября с 19:54 по 23:52 по московскому времени, жители столицы смогут полюбоваться на особенно яркий Млечный Путь и многочисленные созвездия – Стрельца, Лебедя, Ящерицы, Персея, Тельца и многие другие.

Вечернюю зарю украсят такие планеты, как Венера, Юпитер и Меркурий, но жителям Москвы их будет нелегко увидеть из-за низкого положения над уровнем горизонта.

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