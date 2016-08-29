В середине сентября москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

СРОЧНО
|22:55  Девушку затолкали в машину и похитили на глазах у прохожих в центре Москвы |22:20  В Ростовской области охранник мог убить покупателя из-за шампуня |22:14  Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года |21:58  Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20 |21:47  Жительница Чувашии пойдет под суд за съемки порно с малолетней дочерью |21:26  Парапланерист упал под Петербургом с высоты 400 метров и остался жив |21:16  Появилась информация о встрече Обамы и Эрдогана |21:13  Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду распространяется на игры-2018 |20:36  Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам |18:50  В поселке Брусничном мужчина искал бруснику, а набрел на медведя |18:10  Футболиста-легенду задержали в аэропорту с поддельными документами |17:38  Подросток из Калининграда едва не умер при попытке сделать селфи |17:12  «Селтик» и «Рейнджерс» могут начать выступать в Футбольной лиге Англии |17:12  Во всей Чечне объявлен режим ЧС |16:55  Медведев: Европе следует поучиться у России |16:27  Рим не намерен принимать у себя Олимпийские игры |16:26  Двое россиян-призёров Паралимпийских игр отстранены за применение допинга |15:53  Песков: пока нельзя сказать, где пройдет альтернативная Паралимпиада |15:44  Станислав Черчесов кардинально меняет штаб сборной России |15:31  Бронзовый призер ОИ заранее оправдался за продажу подаренного BMW |15:25  Путин не намерен посещать Генассамблею ООН |14:47  В Забайкалье уволили почтальона, выбросившего письма в лесу |14:35  За рулем машины в центре Москвы обнаружили труп |14:32  Убийство в новогоднюю ночь: петербуржец сядет на 10 лет |14:17  Сотрудники метро избили мужчину в центре столицы |13:58  На Лубянке произошла драка: ранены двое гостей столицы |13:03  В Торонто люди вышли на улицу, чтобы поддержать паралимпийскую сборную России |12:20  Сборная России по пляжному футболу стала третьей в Суперфинале Евролиги |12:09  Как Исинбаева зарядку с военными в Сирии проводила (ВИДЕО) |11:56  Умер полицейский, раненый при нападении чеченцев на пост ДПС в Балашихе
Москва

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

PR

//новости Kadam.net

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Наука

В середине сентября москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

29 августа 2016, 22:29 [ «АН-Москва» ]

В середине сентября москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны
фото:globallookpress.com

Московский планетарий приглашает жителей Москвы понаблюдать за небом в середине сентября, когда должно состояться полутеневое затмение Луны. Это станет возможным только при том условии, что будет ясная погода.

Сентябрь оказался богат на звездные события. Помимо полутеневого затмения Луны, которое состоится 16 сентября с 19:54 по 23:52 по московскому времени, жители столицы смогут полюбоваться на особенно яркий Млечный Путь и многочисленные созвездия – Стрельца, Лебедя, Ящерицы, Персея, Тельца и многие другие.

Вечернюю зарю украсят такие планеты, как Венера, Юпитер и Меркурий, но жителям Москвы их будет нелегко увидеть из-за низкого положения над уровнем горизонта.

Читайте также:

Роскосмос опубликовал в Ютьюб «песню Вселенной»

NASA опубликовало фотографию: как начинается весна на Марсе

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Александр Овечкин женился на дочке Веры Глаголевой

Александр Овечкин женился на дочке Веры Глаголевой

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, похоже, окончательно покончил с холостяцкой жизнью. Избранницей форварда стала актриса Анастасия Шубская, которая является дочерью звезды Веры Глаголевой.

//Общество

Мусульмане просят президента РФ сделать свои праздники нерабочими днями

Мусульмане просят президента РФ сделать свои праздники нерабочими днями

Петиция на имя президента РФ и председателя правительства РФ с просьбой объявить главные мусульманские праздники – Курбан-байрам и Ураза-байрам — нерабочими днями на федеральном уровне появилась в Сети.

//Политика

Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам

Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам

Москва потребовала от Киева предоставить консульский доступ ко всем гражданам России, задержанным и находящимся под стражей на территории Украины без должного уведомления российских дипломатов.

//Общество

МВД предлагает увеличить госпошлины для автовладельцев

МВД предлагает увеличить госпошлины для автовладельцев

МВД России разработало проект поправок, предусматривающих повышение госпошлины за регистрацию транспортных средств, выдачу свидетельства нового поколения и выдачу водительского удостоверения.

//Общество

Спрос на туры в Крым среди иностранцев вырос втрое

Спрос на туры в Крым среди иностранцев вырос втрое

Министр курортов и туризма республики Крым Сергей Стрельбицкий заявил, что спрос на туры на полуостров среди иностранных граждан вырос в три раза. Иностранные туристы все чаще выбирают Крым.

//Наука

Астрономы выяснили, когда потухла черная дыра в центре Млечного Пути

Астрономы выяснили, когда потухла черная дыра в центре Млечного Пути

В центре Млечного Пути существует гигантская "яма", заполненная раскаленным газом, которая возникла примерно 6 млн лет назад, когда черная дыра постоянно "пережевывала" и "выплевывала" огромные массы материи.

//Наука

Астрономы из России "поймали" возможный сигнал инопланетян

Астрономы из России "поймали" возможный сигнал инопланетян

Астрофизики Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе зафиксировали сигнал из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса, который может быть признаком активности внеземной цивилизации.

//Шоу-бизнес

Беременная Пелагея впервые после свадьбы вышла на сцену

Беременная Пелагея впервые после свадьбы вышла на сцену

27 августа Пелагея торжественно выступила на главной площади Великих Лук в честь 850-летия города, ее концерт был одним из главных подарков горожанам. Это выступление стало первым после свадьбы с Иваном Телегиным.

//Спорт

Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду распространяется на игры-2018

ПКР: Решение CAS о запрете россиян на Паралимпиаду распространяется на игры-2018

Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпийские игры в Рио распространяется на Паралимпийские игры 2018 года, сообщает Паралимпийский комитет РФ ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП).

//Происшествия

Девушку затолкали в машину и похитили на глазах у прохожих в центре Москвы

Девушку затолкали в машину и похитили на глазах у прохожих в центре Москвы

Вечером в понедельник, 29 августа, в центре Москвы случилось страшное происшествие. На глазах у прохожих неизвестные злоумышленники насильно затолкали девушку в автомобиль и увезли в неустановленном направлении.

//В мире

Власти города Южной Каролины предостерегли жителей от контактов со злым клоуном

Власти города Южной Каролины предостерегли жителей от контактов со злым клоуном

Власти города Гринвилль в штате Южная Каролина просят горожан соблюдать осторожность после появления сообщений о злоумышленнике, одетом в клоунский костюм, который пытался заманить в лес нескольких детей.

//Новости ADWILE

//Общество

Ряд заместителей министра образования могут покинуть свои посты

Ряд заместителей министра образования могут покинуть свои посты

Ряд заместителей министра образования в ближайшее время могут покинуть свои посты. Согласно предварительным данным, трое заместителей и директор департамента информационной политики могут быть заменены.

//В мире

СМИ сообщили печальную новость: скончался Ислам Каримов

СМИ сообщили печальную новость: скончался Ислам Каримов

В понедельник, 29 августа, в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. Политик ушел из жизни в 13-14 часов по московскому времени.

//Наука

В середине сентября москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

В середине сентября москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

Полутеневое затмение Луны, заметное в наших широтах при ясной погоде, ожидает москвичей в середине сентября. Это уникальное явление можно будет наблюдать в течение нескольких часов с 19.54 мск до 23.52 мск.

//Происшествия

В Ростовской области охранник мог убить покупателя из-за шампуня

В Ростовской области охранник мог убить покупателя из-за шампуня

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении охранника магазина, который подозревается в убийстве покупателя из-за бутылки шампуня для волос. Согласно последним данным, он ударил его ножом в грудь.

//Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года

Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО снизилась в первом полугодии 2016 года на 9,53%, составив 625,4 млрд руб. При этом прибыль акционеров компании составила 607,1 млрд против 675,9 млрд руб. годом ранее.

//В мире

Университет в Мексике подтвердил наличие плагиата в диссертации президента

Университет в Мексике подтвердил наличие плагиата в диссертации президента

Панамериканский университет, где проходил обучение в области права президент Мексики Энрике Пенья Ньето, подтвердил наличие плагиата в его диссертации. В ней обнаружены чужие идеи со ссылками и без ссылок.

//Политика

Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20

Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20

Сегодня в Белом доме сообщили о том, что президент США Барак Обама и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на полях саммита G20 в Пекине. Беседа политиков состоится в неформальном формате.

//Происшествия

Жительница Чувашии пойдет под суд за съемки порно с малолетней дочерью

Жительница Чувашии пойдет под суд за съемки порно с малолетней дочерью

Жительница Чувашии предстанет перед судом за изготовление и распространение порно с изображениями ее дочери и двух злоумышленников в возрасте 23 и 46 лет, которые совершали действия сексуального характера.

//Общество

Саратовского прокурора, подозреваемого во взяточничестве, арестовали на 2 месяца

Саратовского прокурора, подозреваемого во взяточничестве, арестовали на 2 месяца

Саратовского прокурора Владимира Чечина поместили под стражу на два месяца по подозрению во взяточничестве и покушении на мошенничество. Об этом сегодня сообщили в УФСБ по Саратовской области.

//Происшествия

Парапланерист упал под Петербургом с высоты 400 метров и остался жив

Парапланерист упал под Петербургом с высоты 400 метров и остался жив

В Ленинградской области спортсмен-парапланерист упал с высоты 400 метров и остался жив. Страшный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 28 августа, в деревне Модолицы под Санкт-Петербургом.

//Политика

Появилась информация о встрече Обамы и Эрдогана

Появилась информация о встрече Обамы и Эрдогана

В понедельник, 29 августа, помощник президента США Барака Обамы Бен Род в ходе брифинга в Белом доме предоставил информацию о встрече американского лидера и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

//В мире

Убийца Джона Леннона останется в тюрьме навсегда

Убийца Джона Леннона останется в тюрьме навсегда

Убийца Джона Леннона Марк Чепмен, осужденный пожизненно, вновь получил отказ на прошение об условно-досрочном освобождении. В следующий раз 61-летний Чепмен сможет подать прошение лишь через два года.

//Новости партнеров

//В мире

Дамаск назвал турецкую операцию против ИГ в Сирии "театральной постановкой"

Дамаск назвал турецкую операцию против ИГ в Сирии "театральной постановкой"

В Министерстве иностранных дел Сирии назвали «театральной постановкой» нападение турецкой армии на город Джараблус, которое привело к гибели мирных граждан и было проведено без единого выстрела в сторону ИГ.

//В мире

Пентагон заявил, что Москве и Вашингтону не понять друг друга

Пентагон заявил, что Москве и Вашингтону не понять друг друга

В понедельник, 29 августа, пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что у России и США не получилось устранить все разногласия по Сирии, однако некоторые вопросы сторонам решить все же удалось.

//В мире

В Турции у здания лицея взорвались три ракеты, выпущенные из Сирии

В Турции у здания лицея взорвались три ракеты, выпущенные из Сирии

В понедельник, у здания лицея в турецком городе Килис разорвались три ракеты, выпущенные с территории Сирии. Согласно данным телеканала NTV, в результате происшествия были ранены несколько человек.

//В мире

Самолет ВВС Швейцарии бесследно исчез в Альпах

Самолет ВВС Швейцарии бесследно исчез в Альпах

Вечером в понедельник, 29 августа, в Альпах бесследно пропал самолет швейцарских военно-воздушных сил. Согласно последней информации, с экранов радаров внезапно исчезло воздушное судно McDonnell Douglas F/A-18 С.

//Хайтек

Компания Apple назвала дату презентации iPhone 7

Компания Apple назвала дату презентации iPhone 7

Американская компания Apple назвала дату презентации, в рамках которой будет представлен целый ряд новых гаджетов. Мероприятие пройдет на арене Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско 7 сентября.

//В мире

Сотрудники полиции обстреляли в Париже автомобиль

Сотрудники полиции обстреляли в Париже автомобиль

В Париже сотрудники полиции обстреляли автомобиль, водитель которого не пожелал подчиняться их требованиям. Как сообщают французские СМИ, инцидент случился в XIX округе города неподалеку от станции метро.

//Общество

Директора гимназии в Петергофе уволили за подделку оценок

Директора гимназии в Петергофе уволили за подделку оценок

Директор Петергофской гимназии имени императора Александра II Галина Никитина уволена после проверки информации о подделке оценок в журналах, сообщила представитель комитета по образованию Санкт-Петербурга.

//Общество

Уральский школьник, четыре года отучившийся в первом классе, перешел во второй

Уральский школьник, четыре года отучившийся в первом классе, перешел во второй

Юный житель Урала, который четыре года провел в первом классе, благодаря приемной маме смог перейти во второй. Женщина научила 11-летнего мальчика читать, благодаря чему учителя согласились перевести его.

//Шоу-бизнес

Сестра знаменитой американской певицы задержана по обвинению в проституции

Сестра знаменитой американской певицы задержана по обвинению в проституции

В США по обвинению в проституции арестовали сестру знаменитой американской певицы Мэрайи Кэри. Сотрудники полиции задержали 55-летнюю Элисон Кэри в одном из придорожных мотелей в штате Нью-Йорк.

//Общество

Мнение покупателей: киоск типа «Французский» - лидер торговых объектов прессы

Мнение покупателей: киоск типа «Французский» - лидер торговых объектов прессы

В Москве в последнее время активно демонтируются и вывозятся старые киоски по продаже прессы, и на их место устанавливаются новые модели торговых объектов, которые очень гармонируют с архитектурой города.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры