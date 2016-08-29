Из-за потепления России грозят эпидемии древних инфекций

В результате глобального изменения климата России угрожают инфекции, которые давно считались побежденными.

Александр Платонов, возглавляющий лабораторию природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, выражает озабоченность по поводу сибирской язвы, вакцинация от которой закончилась в 2007 году. Тогда же были свернуты все профилактические меры.

Помимо сибирской язвы специалисты говорят о чуме и оспе, а также других смертельных заболеваниях. Опасность представляет множество захоронений погибших от заболеваний оленьих стад. Таяние вечной мерзлоты может привести к освобождению возбудителей заболеваний, которые все это время сохранялись в земле при низких температурах.

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