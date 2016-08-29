На Луне теперь есть высокоскоростной интернет

На Луне появился доступ в интернет. Теперь астронавты смогут быстро выходить на связь с учеными на Земле. О новейшей технологии, получившей название Lunar Laser Communication, журналистам сообщили сотрудники NASA.

Уточняется, что на сегодняшний день скорость «лунного» Интернета может достигать 622 Мб/с. Загрузка информации с нашей планеты на борт лунного сателлита происходит несколько помедленнее — со скоростью где-то в 20 Мб/с. Фильмы, конечно, уже будут качаться не столь бодро, но для сеансов видеосвязи вполне хватит.

Интернет на Луне не является забавой или простым экспериментом, отмечают в NASA. Он будет необходим астронавтам для быстрой и качественной связи с Землей.

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