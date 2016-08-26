Педофилов в сети поможет вычислять специальное приложение

Российские ученые разработали и протестировали программу, позволяющую вычислять педофилов по их переписке в социальных сетях, а также анализировать степень их опасности. Программа делает заключение на основании слов, которыми преступники пользуются чаще всего.

Система анализирует несколько тысяч сообщений одновременно. В момент обнаружения необходимого количества таких слов, служащих индикаторами, программа сигнализирует об этом. С этого момента можно принимать оперативные меры. Однако использование приложения пока ограничено в связи с законом о персональных данных.

По словам разработчиков, их программой уже пользуются в Нидерландах.

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