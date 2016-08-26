Ученые нашли способ есть и не толстеть

Американские ученые установили, как можно не набирать лишний вес, при этом не ограничивая себя в еде.

Как объяснили специалисты, в организме человека присутствует два вида жира: бурый и белый, первый сжигает калории, второй же - наоборот, накапливает ресурсы и провоцирует лишний вес. Ранее считалось, что бурый жир содержится только в организме младенцев, но теперь ученые установили, что он содержится и у взрослых, но в результате разрушения митохондрий преобразуется в белый.

Если приостановить разрушение митохондрий, что ученым удалось сделать в опытах с мышами, то организм демонстрирует более высокий уровень метаболизма и не накапливает вес.

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