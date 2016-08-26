Психологи нашли способ повысить продуктивность работников

Учёные из Корнелльского университета провели два эксперимента и выяснили, что продуктивность работников повышает прослушивание музыки.

Три группы добровольцев получили жетоны, которые могли отдать на благо всей команды или же оставить себе. Людям включали музыку, и когда играло что-то веселое, например, песни Van Morrison "Brown Eyed Girl", Beatles "Yellow Submarine" или Katrina "Walking on Sunshine", они чаще отдавали жетоны. Но когда включалась объективно неприятная музыка, например, песни неизвестных хэви-метал групп, испытуемые чаще всего оставляли жетоны при себе.

Таким образом, слушая приятную музыку, люди отдавали на треть больше по сравнению с тем, когда слушали что-то, что им не нравилось.

Во время второго эксперимента музыку вообще не ставили. Эксперты заключили, что хорошая музыка заставляет людей приносить команде пользу и сплачивает коллектив.