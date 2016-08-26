Учёные: к 2053 году население Земли достигнет 10 миллиардов

Уже в 2053 году численность населения нашей планеты достигнет 10 миллиардов. Но при этом число жителей России и Украины сократится на 7,9 и 9 миллионов соответственно, а в Японии и вовсе на 24,7 миллиона, что может стать рекордом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вашингтонское Бюро по численности населения (PRB).

Учёные подчеркнули, что скорость прироста населения Земли будет оставаться на высоком уровне даже несмотря на общее снижение рождаемости по всей планете. Этого уровня хватит для того, чтобы "дотянуть" до отметки в 10 миллиардов, полагают эксперты.

При этом отмечается, что число жителей Европы будет продолжать падать, а вот население Африки, наоборот, удвоится.