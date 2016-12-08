США и Британия нарушают неприкосновенность данных пассажиров?

Прослушку звонков и просмотр сообщений с телефонов осуществляли сотрудники английских и американских сецслужб, утверждает газета Le Monde со ссылкой на документы беглого американца Эдварда Сноудена.

Согласно предоставленным им сведениям и документам, Агентство национальной безопасности США и Центр правительственной связи Великобритании занимаются этим с 2005 года. Информацию начали собирать с 2007 года на самолётах компании Air France после установки связи второго поколения, разрекламированной компанией.

После установки на самолётах программы под названием «Southwinds» ЦПС получил полный доступ к информации в телефонах пассажиров, говорится в публикации. Достаточно включить телефон, когда самолёт набрал высоту в 3000 м, чтобы спутник ловил сигнал и передавал на наземную станцию. Естественно, АНБ, ЦПС и Air France всё отрицают.

Читайте также:

Спецслужбы США ежемесячно прослушивали около 500 млн звонков и сообщений в ФРГ

Беглый цэрэушник может попросить политическое убежище в России, Китае, Эквадоре...