Почта Банк и Сбербанк не поделили Сергея Гармаша

Специалисты Сбербанка подумали, что их коллеги из Почта Банка готовятся к финалу корпоративного конкурса КВН, но коллеги не шутили… Фотографию актера Сергея Гармаша заметили в раздатках Сбербанка.

В дочерней компании ВТБ и «Почты России» - «Почта Банке» - обнаружили фотографию Сергея Гармаша в раздаточных материалах Сбербанка. Получалось, что актера, который по контракту связан с «Почта Банком», использует конкурент – Сбербанк! Народный артист с весны 2016 года является лицом рекламной кампании «Почта Банка», и об этом было сообщено руководству Сбербанка.

В Сбербанке посоветовали коллегам не делать из этого инфоповодов и пояснили: снимок был сделан на одном из липецких предприятий, где выделена небольшая комната для оказания финансовых услуг. Там работники завода могут встретиться со специалистами двух банков, которые работают через день. Директор по digital-маркетингу Сбербанка Альберт Усманов предположил, что сотрудник Почта Банка решил разыграть коллегу: вырезал фото Гармаша и вставил под стекло. Безобидная на первый взгляд шутка послужила поводом «Почта Банку» растрневожиться не на шутку, - пока только в соцсетях…